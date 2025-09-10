e-YDS 2025/10 (İngilizce) başvuruları başladı
e-YDS 2025/10 (İngilizce) başvuruları için süreç başladı. Sınava başvurular, 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
e-YDS 2025/10 İngilizce alanında 27 Eylül 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınava başvurular, 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 10 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2025 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.