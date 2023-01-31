e-YDS başvuruları 2023/2: e-YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) başvuruları ÖSYM üzerinden başladı. Yabancı dil seviyesine ölçmek isteyen adayların katılım sağlayacağı e-YDS sınavı öncesinde, başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

e-YDS başvuruları 2023/2: e-YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

e-/2 başvurularını nasıl yapacağını merak eden yüzlerce aday, internet üzerinden sorgulamalara başladı, tarafından yapılan duyuru sonrasında bu yılın 2'inci e- başvuruları başladı. Peki, e-YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

e-YDS SINAVI NE ZAMAN?

e-YDS 2023/2 İngilizce alanında, 18 Şubat 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e- Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

e-YDS başvuruları 2023/2: e-YDS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman? - 1

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava süreci, 31 Ocak-9 Şubat 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 31 Ocak 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecektir.

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KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

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