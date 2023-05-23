e-YDS başvuruları başladı: 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

e-YDS başvurularında bekleyiş sona erdi ve başvuru ekranı erişime açıldı. 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre;

e-YDS 2023/7 İngilizce alanında; 10 Haziran 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava başvuru süreci, 23 Mayıs–1 Haziran 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

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KONTENJANLAR BELLİ OLDU



Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.