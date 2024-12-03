e-YDS (ingilizce) başvuruları başladı (2024/12 ÖSYM e-YDS başvuru ekranı)

e-YDS 2024/12 İngilizce alanında 21 Aralık 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



BAŞVURU TARİHLERİ



Sınava başvurular, 3-12 Aralık 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 3 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

KONTENJAN BELLİ OLDU



Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir.



Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.

