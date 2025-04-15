e-YDS (ingilizce) başvuruları başladı: e-YDS başvurusu nasıl yapılır? (2025/6 ÖSYM e-YDS başvuru ekranı)

e-YDS 2025/6 İngilizce alanında 3 Mayıs 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



e-YDS BAŞVURU TARİHLERİ



Sınava başvurular, 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 15 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.



KONTENJANLAR BELLİ OLDU



Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir.



Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

