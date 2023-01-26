e-YDS sınav giriş belgesi erişime açıldı (2023 e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-e-YDS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden ulaşabilecek. İşte e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

e-YDS sınav giriş belgesi erişime açıldı (2023 e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

tarafından 28 Ocak tarihinde yapılacak olan e- sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte sorgulama ekranı.

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

28 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/1 İngilizce) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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