e-YDS sınavı iptal olacak mı? Gözler ÖSYM duyurusunda

e-YDS sınavı için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, sınavın 18 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı. Fakat ülkemizde yaşanan şiddetli depremlerin ardından sınavın iptal olacağı düşünülüyor.



e-YDS İPTAL Mİ OLACAK?



18 Şubat'ta Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 kişiyle uygulanacak olan e-YDS sınavının iptal olup olmadığı merak ediliyor.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından birçok ilde can kaybı meydana geldi. Bu neden 18 Şubat'ta yapılacak olan sınavın iptal olacağı öngörülüyor.



e-YDS SINAVI NE ZAMAN?



e-YDS 2023/2 İngilizce alanında, 18 Şubat 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Sınava başvuru süreci, 31 Ocak-9 Şubat 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 31 Ocak 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecektir.



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