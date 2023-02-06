e-YDS sınavı iptal olacak mı? Gözler ÖSYM duyurusunda

e-YDS sınavının iptal olup olmayacağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından merak ediliyor. 18 Şubat'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav binalarında yapılacak olan e-YDS'nin, deprem nedeniyle iptal olacağı öngörülüyor. Peki, e-YDS sınavı iptal olacak mı?

e-YDS sınavı iptal olacak mı? Gözler ÖSYM duyurusunda

e- sınavı için tarih araştırmaları başladı. tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, sınavın 18 Şubat'ta yapılacağı açıklanmıştı. Fakat ülkemizde yaşanan şiddetli depremlerin ardından sınavın iptal olacağı düşünülüyor.

e-YDS İPTAL Mİ OLACAK?

18 Şubat'ta Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 kişiyle uygulanacak olan e-YDS sınavının iptal olup olmadığı merak ediliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından birçok ilde can kaybı meydana geldi. Bu neden 18 Şubat'ta yapılacak olan sınavın iptal olacağı öngörülüyor.

e-YDS SINAVI NE ZAMAN?

e-YDS 2023/2 İngilizce alanında, 18 Şubat 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e- Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

e-YDS sınavı iptal olacak mı? Gözler ÖSYM duyurusunda - 1

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvuru süreci, 31 Ocak-9 Şubat 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 31 Ocak 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecektir.

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