e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama

e-YÖKDİL sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri konularından sınava katılım sağlayacak adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini öğrenebilecek. İşte e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama

e- 2024/3 sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merakla bekleniyordu. e-YÖKDİL sınav yerleri erişime açıldı. İşte e-YÖKDİL 2024/3 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

e-YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama - 1

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

e- SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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