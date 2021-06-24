EBA e-kurs başvurusu nasıl yapılır? (Destekleme ve Yetiştirme Kursu başvuruları)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru tarihleri duyuruldu.

Buna göre 21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kurslar 5 Temmuz'da başlayacak, 27 Ağustos'ta sona erecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.



