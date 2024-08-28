EBA güncellendi mi, ne zaman güncellenecek?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde EBA'nın güncellenip güncellenmediği merak ediliyor. Çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA, e öğrencilerin derslerine destek anlamında kolaylıklar sağlıyor.
EBA NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?
Genellikle, EBA güncellemeleri eğitim-öğretim yılının başında, ara tatillerde veya sistemde önemli değişiklikler yapıldığında gerçekleştiriliyor.
28-30 Ağustos tarihlerinde sınıf şube kura çekiminin yapılacak olması nedeniyle EBA güncellemelerinin en geç eylül ayının ortasına kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca önemli değişikliklerde de güncellemeler gerçekleşebiliyor. Okullar da bu sene 9 Eylül'de açılacak.
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EBA'ya girmek için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekiyor. Veliler ise e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.
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