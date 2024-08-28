EBA güncellendi mi, ne zaman güncellenecek?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öne çıkan konulardan biri de EBA (Eğitim Bilişim Ağı) bilgi güncellemesi oldu. Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platform. Eğitim Bilişim Ağı yani EBA'da bilgi güncellemeleri sistematik olarak yapılıyor. Peki, EBA güncellendi mi, ne zaman güncellenecek?

EBA güncellendi mi, ne zaman güncellenecek?

2024-2025 ve öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde 'nın güncellenip güncellenmediği merak ediliyor. Çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA, e öğrencilerin derslerine destek anlamında kolaylıklar sağlıyor.

EBA güncellendi mi, ne zaman güncellenecek? - 1

NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

Genellikle, EBA güncellemeleri -öğretim yılının başında, ara tatillerde veya sistemde önemli değişiklikler yapıldığında gerçekleştiriliyor.

28-30 Ağustos tarihlerinde sınıf şube kura çekiminin yapılacak olması nedeniyle EBA güncellemelerinin en geç eylül ayının ortasına kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca önemli değişikliklerde de güncellemeler gerçekleşebiliyor. Okullar da bu sene 9 Eylül'de açılacak.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA'ya girmek için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekiyor. Veliler ise e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

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