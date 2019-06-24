Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği EBA e-kursları başlıyor. MEB sayfasında öğrenci girişi yaparak eğitimlere başvurabilirsiniz.



EBA NEDİR?



Online ortamda eğitim sağlayan bir platform olan EBA, öğretmenler tarafından özel hazırlanan içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir.



EBA YAZ KURSU BAŞVURUSU NE ZAMAN?



MEB tarafından düzenlenen EBA yaz kursu başvuruları 24-30 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.



EBA YAZ KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



MEB tarafında 30 Haziran'da sonlanacak olan başvuru süresi 1-7 Temmuz'da sınıfların ayarlanması ile devam edecek. 8 Temmuz'da ise EBA için ders zili çalacak ve dersler 1 Eylül'e kadar devam edecek.



EBA BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



KURS MERKEZLERİNİ TERCİH EDEBİLİRLER



Devlet ve özel eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA'ya başvurabilirken Açık Öğretim'de okuyan öğrenciler halk eğitim merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.

