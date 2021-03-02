EBA TV 1-7 Mart haftalık ders programı (EBA TV canlı ders saatleri ve giriş ekranı)

EBA TV'de 1-7 Mart haftasına dair ders programı öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 1-7 Mart 2021 tarihli hafta için İlkokul, ortaokul ve lise ders programını paylaştı.



EBA TV 1 – 7 MART HAFTALIK DERS PROGRAMI

İlkokul, ortaokul ve lise haftalık canlı ders programında bugün okul öncesi sınıfların programı saat 08:00'de başlayacak 09:00'da sona erecek



İlk, orta ve lise öğrencileri ise dersler sabah 09.00 ila öğlen 13:30 arasında yapılacak.



Dersleri kaçıran veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler için ise saat 13:30 ile 17:30 ve 17:30 - 21:30 saatleri arasında tekrar yayınları olacak.

İLKOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAOKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Linkler üzerinden okul seviyesini seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE