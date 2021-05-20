EBA TV 20 Mayıs canlı ders saatleri ve ders programı

Corona virüs pandemisi sebebiyle uzaktan eğitime geçen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV ve EBA online uygulamasındaki canlı ders saatleri ve ders programı yayınlandı.

20.05.2021 - 14:15

EBA TV 20 Mayıs canlı ders saatleri ve ders programı

EBA TV 20 MAYIS  DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI


Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?


EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

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