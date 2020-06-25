EBA TV öğretmen seminerleri başladı (EBA TV canlı yayını nasıl izlenir?)

Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında öğretmenlerin katılacağı yaz dönemi mesleki çalışma faaliyetlerinin, 22-30 Haziran'da çevrim içi olarak eğitim veriyor.

EBA canlı yayını öğretmen seminerleri için kullanılıyor. Öğretmen seminerlerin bugün EBA üzerinden başladı

EBA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yapmıştı.

EBA TV SEMİNER İZLEME



www.eba.gov.tr, giriş yapılarak EBA öğretmen girişine tıklanması gerekiyor. Ardından MEBSİS veya e-Devlet şifresi ile sisteme girilebiliyor.

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