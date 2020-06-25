EBA TV ortaokul-ilkokul canlı yayın nasıl izlenir? (EBA TV öğretmen seminer takvimi ve saatleri)

Küresel salgın gölgesindeki eğitim süreci, EBA desteği ile devam ediyor. Ortaokul, lise eğitimlerine ek olarak sürdürülen EBA eğitim desteğine öğretmen seminerleri de eklendi.  22-30 Haziran arasında EBA TV üzerinden gerçekleşecek seminerler nasıl izlenir?

ntv.com.tr 25.06.2020 - 09:32

EBA TV ortaokul-ilkokul canlı yayın nasıl izlenir? (EBA TV öğretmen seminer takvimi ve saatleri)

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Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.

EBA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yapmıştı.

EBA TV SEMİNER İZLEME

www.eba.gov.tr, giriş yapılarak EBA öğretmen girişine tıklanması gerekiyor. Ardından MEBSİS veya e-Devlet şifresi ile sisteme girilebiliyor.

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