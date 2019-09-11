Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (YEĞİTEK) 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda yenilenen EBA, öğrencilere getirilen kişileştirilmiş profil sayfası ve öğretmenlere özel meslek gelişim alanı gibi yeniliklerle hizmete açıldı.

Yenilenen özelliklerle birlikte, ders kitaplarına kare kodlar yerleştirilerek mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine yeni EBA üzerinden doğrudan erişim sağlamak mümkün hale getirildi. Ders kitapları, anlatım videoları, sınavlar ve diğer uygulamaların tek alandan, kolay erişilebilir şekilde sunulduğu portalda kazanımlarla eşleşen içerikler, EBA Ders'te ilgili ders alanına alındı.

ETKİLEŞİMLİ TAHTALARA ÖZEL İÇERİKLERE

Yeni EBA'da kazanımlarla doğrudan eşleşmeyen fakat öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine veya eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak diğer destekleyici içerikler de oluşturulan "Kütüphane" alanından sunuluyor.

Etkileşimli tahtalar için geliştirilen özel içeriklerin de yer aldığı EBA'da zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatları tanımlanırken, branş öğretmenlerine sistemde öğrencilerine çalışma gönderebilme, içerik üretimi yapabilme ve soru-sınav oluşturabilme imkanı sunuldu.



ÖĞRENCİKLERİN KİŞİLEŞTİRİLMİŞ PROFİL SAYFASI

EBA'da öğrenci ve öğretmenler için kişiye özel kullanım imkanı tanıyan çalışmalar da gerçekleştirildi. Bu kapsamda kişiselleştirilmiş grafiksel kullanıcı ara yüzüyle her öğrenci e-Okul sisteminden kendisine aktarılmış derslere doğrudan ulaşabilecek.

Son çalışmalarının, derslerdeki performanslarının ve paylaşımlarının yer aldığı kendilerine özel profil sayfalarını kullanabilecek öğrenciler, sayfaları üzerinden kendini tanıtma, katıldıkları sosyal faaliyet belgelerini sunma ve akademik başarılarını sergileme imkanı yakalayacak.

Kişiye Özel Takvim uygulaması sayesinde ise e-Okul'dan alınan sınav tarihleri ve öğretmen tarafından gönderilen süreli çalışmalar öğrencinin sayfasında görüntülenebilecek.



ÖZEL AKADEMİK DESTEK SAYFASI

Yenilenen EBA ile öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmelerine katkı sağlayacak "akıllı öneri" sistemi de uygulamaya alındı. Uygulamayla öğrencilerin öğretmenleri tarafından gönderilen çalışmalar için çözümleri, sistem tarafından detaylı olarak analiz edilecek ve her öğrencinin eksiklikleri ayrı ayrı tespit edilecek.



Sistem bu eksiklikleri dikkate alarak öğrenciye özel içerikleri belirleyecek ve öğretmenlerin onay vermesi durumunda bunları öğrenciye önerecek.

Özellikle 11. ve 12. sınıflar ile ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik geliştirilen "akademik destek sistemi" sayesinde öğrencilerin belirledikleri hedefe ulaşabilmeleri için özel çalışma programı oluşturulabilecek. Böylece öğrencilerin kendilerini hedeflerine götüren kişiselleştirilmiş yol haritasıyla çalışmasına olanak sağlanacak. Öğrencilerin performansları sistem tarafından sürekli izlenecek ve eksik oldukları konular anında tespit edilerek, akıllı öneri sistemiyle öğrencilere özel eksik listeleri ve testler sunulacak.



ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEK GELİŞİM ALANI

EBA'da öğretmen ve öğrencilerin kullanımını artırmak için "puan toplama" ve motive edici bir deneyim yaşatmak amacıyla da "arma sistemi" kullanılacak.

Ayrıca yeni EBA'da öğretmenler için, öğretim teknik ve yöntemleri, eğitim teknolojileri ve ölçme değerlendirme gibi alanlarda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak içeriklerin bulunduğu "mesleki gelişim alanı" oluşturuldu.

ÖĞRETMEN ADAYLARI DA EBA'YA GİREBİLECEK



Yapılan çalışmayla eğitim, ilahiyat, eğitim bilimleri fakülteleri, sosyal bilimler enstitülerindeki akademisyen ve öğrenciler ile yurt dışı kullanıcıları ve PİKTES kullanıcıları da EBA'ya giriş yapabilecek. Böylelikle öğretmen adaylarının meslek hayatlarına başlamadan önce EBA'yı tanımalarına ve etkin şekilde kullanmayı öğrenmiş olmalarına imkan sunulurken, özel okul öğrencilerinin de sistemin her alanına erişim sağlayabilme talepleri dikkate alındı. Kullanıcılar yenilenen EBA'nın tanıtım videosuna "http://www.eba.gov.tr/tanitim" adresinden ulaşabilecek.

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