İlişkili Haber ÖSYM'nin müdür ve müdür yardımcısı sınavının tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez düzenlenecek, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından 21 Nisan'da 50 il merkezinde yapılacak 2019-MEB-EKYS için adaylara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan örnek sorulara yer verildi.

80 SORU 150 DAKİKA



Buna göre, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağı ve soruları cevaplama süresinin 150 dakika olacağı sınavda, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 olarak belirlendi.



Örnek soru kitapçığında söz konusu konulardan 10 örnek soruya yer verildi.



BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT-11 MART



Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart'ta bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.



2019-MEB-EKYS için geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.