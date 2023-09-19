Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? (MEB öğretmen eğitim ödeneği sorgulama)

Öğretmenlere eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için yapılan eğitim ödenekleri için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?



Öğretmenlere bu yıl 1386 lira eğitim ödeneği verilecek. Eğitim ödeneği önümüzdeki yıllar için ise gösterge ve memur aylık katsayısına bağlandı.



EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?



Öğretmenlere 1386 lira olarak yatırılacak olan eğitim ödeneğinin 20 Eylül tarihi itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.