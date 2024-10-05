Eğitimde 4+4+4 modeli değişiyor mu? Lise için 3+1 yıl önerisi

"Eğitim sisteminde yeni bir değişiklik yolda mı? 4 yıllık lise eğitiminde son sınıf için yeni bir adım planlanıyor mu?" bu sorular Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin Ankara'da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklama sonrası gündeme geldi.



Yelkenci, "4+4+4 sisteminin son dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır." ifadelerini kullanmıştı.

3+1 YIL ÖNERİSİ



Türk Eğitim Derneği, hazırladığı bir raporda bu konuya değinip lise eğitiminin 3+1 yıl olması gerektiği söylenmişti. Başkan Selçuk Pehlivanoğlu, son sınıfın üniversiteye hazırlık aşaması olması gerektiği görüşünü savunuyor.



"Lise 3'te lise diploması vermeliyiz." diye konuşan Pehlivanoğlu, "Ön lisans programlarına ve beceriyle girilen bölümlere okul başarı puanıyla sınavsız gireceklerdir. Hem hayata atılmak için 1 yıl kazanç edecekleridir." dedi.

"HAZIRLIK YILI YAŞAYACAKLAR"



Okula kursu taşayacaklarını dile getiren Pehlivanoğlu, "Lise 4’teki bir çocuk mühendis olacaksa üniversite sınavına hazırlanacak Fransa'daki gibi, yani o dersleri alacak." diye konuştu.



4 yıllık lisans programı okumayacakların üniversite sınavına girmesinin önüne geçeceklerini de sözlerine ekleyen Pehlivanoğlu, "Öğrencilerimiz okulda lise 4’te üniversite sınavına hazırlık yılı yaşayacaklar." dedi.