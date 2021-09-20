"Eğitimle Sağlıklı Gelecek Projesi ile öğrenciler daha bilinçli"

Türk Eğitim Derneği'nden (TED) ​​​​​​​yapılan açıklamaya göre, genç nesillerin sağlık bilincini artırmak amacıyla, Roche Diagnostik Türkiye ve Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliğiyle Kasım 2020'de hayata geçirilen Eğitimle Sağlıklı Gelecek projesinde ilk dönem tamamlandı. Projede öğrencilerin psikososyal gelişimlerine ve sağlık bilinç düzeylerine katkı sağlayan eğitimler verilerek gençlerin ve velilerin çevrelerini olumlu yönde etkileyecek davranışlar geliştirmesi hedeflendi.



Devlet okulunda okuyan ve Türk Eğitim Derneği'nin Tam Destek Bursu'ndan yararlanan lise öğrencileri ve aileleri için tasarlanan projenin 2020-2021 döneminin tamamlanmasının ardından, eğitimlerin etkinliğini ölçmek amacıyla öğrencilere ve velilere final değerlendirme anketi uygulandı.

Ankete Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Malatya ve Kayseri devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren, yüzde 54'ü kız, yüzde 46'sı erkek olmak üzere yaklaşık 200 öğrenci ile çoğunluğu 40-45 yaş aralığındaki 81 veli katıldı.

18 FARKLI EĞİTİM VE SÖYLEŞİ



2020-2021 dönemi boyunca proje kapsamında öğrenciler için 18 farklı eğitim ve bir söyleşi etkinliği düzenlendi. Etkinliklere yaklaşık 600 öğrenci katılım gösterdi. Eğitimlerin genel beklenti düzeyini karşılama oranı yüzde 86 olarak tespit edilirken, eğitimler sonrasında öğrencilerin yüzde 98'inin sağlık konusunda daha bilinçli olduğu görüldü.



Kasım 2020 döneminde gerçekleşen ilk anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında proje süresince düzenli spor yapan öğrencilerin oranı yüzde 48’den yüzde 55’e yükselirken; beslenme ve sağlıklı gıdalar konusunda öğrencilerin bilgi düzeyi yüzde 8 oranında artarak yüzde 67’den yüzde 75’e çıktı.



Öğrencilerin katıldıkları eğitimler arasında en yararlı buldukları eğitimler "İlk Yardım Farkındalığı”, "Ağız ve Diş Sağlığı" "Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma" olurken; bunları "Sporun Sağlıklı Birey Gelişimindeki Önemi" "Sosyal Zekâ ve Networking", "İnternet Kullanımında Etik" ve "Kariyer Gelişimi" eğitimleri takip etti.



EĞİTİMLER FARKINDALIĞI ARTIRDI



Eğitimlere katılan öğrenciler, sosyal anlamda ve düşünsel olarak gelişme sağladıklarını, sağlık konusunda yeni şeyler öğrendiklerini belirtirken, öğrencilerin yüzde 91’i öğrendikleri bilgileri çevrelerine aktardıklarını ifade etti.



VELİLER DE MEMNUN



Anket sonuçları, eğitmenlerin bilgi düzeyinin, velilerin ve öğrencilerin projeye olan ilgisini artırdığını ortaya koydu. Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerle öğrencilerin desteklenmesi velilerin takdirini kazandı. Öğrenci eğitimleri veliler tarafından takip edilirken, katılımları da desteklendi.



Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik, projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şirket olarak insanların yaşamlarını iyileştirme misyonuyla çalışırken, bir yandan da kurumsal becerilerimizi toplumsal faydaya dönüştürecek farklı çalışmaları ve projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. En çok önemsediğimiz konuların başında ise sağlık alanında toplumsal bilincin artırılması yer alıyor. Bu doğrultuda öncelikli olarak gençlerimizin sağlık alanında nitelikli bilgilerle bilinçlenmelerini sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Eğitimle Sağlıklı Gelecek projesini işte tam da bu amaçla hayata geçirdik.



Elbette bunu tek başımıza gerçekleştirmemiz mümkün değil. Çünkü gerçek bir toplumsal fayda yaratmanın yolu sorunların çözümündeki kilit paydaşların bir araya gelerek birlikte çalışmasından geçiyor. Biz de Türk Eğitim Derneği ve çok değerli akademisyenlerle bir araya gelerek yola çıktık. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın güçlü işbirliğiyle projemizin ilk yılını başarıyla tamamladık. Projenin ilk yılının sonunda yaptığımız anketin sonuçları, öğrencilerin yüzde 98’inin sağlık konusunda daha bilinçli olduğunu ortaya koydu.



Projenin yeni döneminde ise sağlık konusunda bilinçlendirici eğitimlerin yanı sıra son günlerde ülkemizi ve dünyanın farklı bölgelerini etkileyen iklim değişikliği ve toplumsal gönüllülük kavramına da odaklanmayı hedefliyoruz.



"İLHAM VERİCİ BİR PROJE OLMASINI DİLİYORUM"



Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise şunları söyledi:

"Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk ve en aktif sivil toplum kuruluşu olarak, ‘önce eğitim önce gençlik’ ilkesiyle yol alıyoruz. Bugüne kadar burslarımızla yaklaşık 50 bin çocuğumuza ulaştık. Neredeyse iki yıla yaklaşacak Covid-19 salgını sürecinde de burslu öğrencilerimizin hep yanında olduk. Tam da bu süreçte bizim gibi düşünen, çocuğa, gençliğe dair hassasiyetleri olan kuruluşlarla işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Özellikle çocuklarımızın zor koşullarla nasıl başa çıkabileceğinin, ruh ve bedenen nasıl dayanıklı olunacağına dair aldıkları eğitimin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca ruhsal ve sosyal iyilik halinin en önemli unsurunun spor olduğunu öğretmenleri ve akademik danışmanlarımız her fırsatta kendilerine iletiyor.

Bu çerçevede aldıkları bursta da onların bir spor dalında azmetmelerini ve bunu yaşamlarına adapte etmelerini önemsiyoruz. Sözün özü bizler, Türkiye aşığı, gençliğin nitelikli gelişimine odaklı kurumlar olarak her zaman her fırsatta çocuklarımızın yanında olacağız."

