EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU: Ek sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Geçtiğimiz mart ayında yapılan sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, ek öğretmen atamaları sona erdi. Adayların heyecanla takip ettiği MEB ek öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet ve personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.



Millî Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.



Atama sonuçlarına Millî Eğitim Bakanlığının "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.



EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar ek öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet hesabı üzerinden şifreleri ile sorgulayabilir.



SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

