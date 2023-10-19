EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU: Ek sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi tamamlandı. Bu gelişmenin ardından sonuç sorgulamaya dair araştırmalar hız kazandı. İşte, MEB sözleşmeli ek öğretmen atamasına dair bilgiler...

EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU: Ek sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Geçtiğimiz mart ayında yapılan sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, ek öğretmen atamaları sona erdi. Adayların heyecanla takip ettiği ek öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e-Devlet ve personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

Millî Bakanlığınca, Sözleşmeli İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.

sonuçlarına Millî Eğitim Bakanlığının "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar ek öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet hesabı üzerinden şifreleri ile sorgulayabilir.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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