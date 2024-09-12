Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı

Tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak olan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvurularının değerlendirmesi tamamlandı. Başvuru sonuçları https://genclikhizmetleri.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

İNCELEMELER YAPILACAK



Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı’nda 18-30 Eylül tarihleri arasında iki dönem halinde yapılacak ve gruplar halinde devam edecek.



Kampta teorik eğitimlerin yanında, tarla çalışmaları, seralarda incelemeler ve geziler yapılarak son gelişmeler yerinde gözlemlenebilecek.



Program kapsamında “Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler, Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu, Tarım ve Toplum” başlıklarında eğitimler düzenlenecek.