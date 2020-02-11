EKPSS başvuruları yarın sona erecek

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın sona erecek.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.



Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.



2020 EKPSS - ÖSYM Sınav Kılavuzu

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 11-12 MART 23:59

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

EKPSS SINAV TARİHİ: 26 Nisan 2020 10:15

SINAV SONUÇLARI: 27 Mayıs 2020