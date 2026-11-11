EKPSS branş sıralaması açıklandı: 2026 EKPSS branş bazında sıralamaları sorgulama ekranı

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2026-EKPSS ) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden açıklandı. Peki, EKPSS branş bazında sıralamalar nasıl sorgulanır?

2026 EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2026-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından şu şekilde açıklanıyor:

“Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.”