EKPSS geç başvuruları alınıyor

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvuru yapamayan adaylar için geç başvurular 9 Mart’ta (bugün) başlayacak ve 10 Mart tarihinde sona erecek.

Adaylar EKPSS başvuru işlemlerini ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 170 TL. 45 TL aday tarafından 27 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında yatırılacaktır. 125 TL ise Aile Ve Sosyal Hızmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav/kura ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.