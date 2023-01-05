EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı: 2023 EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

EKPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte başladı. Kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri için EKPSS tercihleri yapacak adaylar, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman sona erecek?

EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı: 2023 EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), Personeli Seçme Sınavı () sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih başvuruları alınmaya başladı.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

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EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı: 2023 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? - 1

TERCİHLER 13 OCAK'TA SONA ERECEK

Bugün başlayan tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

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