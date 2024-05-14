EKPSS sonuçları 2024: EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM EKPSS sonuç tarihi)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda boş bulunan engelli personel kontenjanlarına girmek isteyen birçok isteyen birçok kişi, 28 Nisan'da ÖSYM tarafından uygulanan EKPSS sınavlarına katılım sağladı. Yapılan sınavın ardından ise gözler EKPSS sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024 EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları 2024: EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM EKPSS sonuç tarihi)

2024 sonuçları, kamuda yer alan personel kontenjanında çalışmak isteyen kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2024 EKPSS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 EKPSS ne zaman açıklanacak?

2024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.

EKPSS sonuçları 2024: EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM EKPSS sonuç tarihi) - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, EKPSS sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

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