EKPSS sonuçları 2024: EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM EKPSS sonuç tarihi)

2024 EKPSS sınav sonuçları, kamuda yer alan engelli personel kontenjanında çalışmak isteyen kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 EKPSS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.