EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih sorgulamaları sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 EKPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM duyuru ekranına çevrildi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar?

2024 tercih kılavuzu için geri sayım başladı. EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, kamuda boş olan pozisyonları için tercih yapacak olan adaylar, 'nin EKPSS tercihlerini başlatmasını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? - 1

TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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