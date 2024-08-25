EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar?

2024 EKPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. EKPSS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, kamuda boş olan engelli pozisyonları için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin EKPSS tercihlerini başlatmasını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.



Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

