EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından açıklanan EKPSS sınav sonuçları sonrasında gündemde yer alıyor. Yayımlanacak olan kılavuza göre kamudaki engelli kadrosuna girmek için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin tercih işlemlerini başlatmasını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

