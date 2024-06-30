EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri için geri sayım başladı. EKPSS sınavından aldığı puana göre, kamuda boş olan engelli kontenjanı için tercih yapacak olan adaylar gözlerini ÖSYM AİS ekranına çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 tercih kılavuzu, tarafından açıklanan EKPSS sınav sonuçları sonrasında gündemde yer alıyor. Yayımlanacak olan kılavuza göre kamudaki engelli kadrosuna girmek için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin tercih işlemlerini başlatmasını bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor. işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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