EKPSS tercih kılavuzu: 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercihleri, sınava katılım sağlayan on binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2024 EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldıkları puanlara göre kamuda engelli kadrosu için boş olan pozisyonlara tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu: 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 tercihleri için geri sayım başladı. tarafından yakın zamanda yayımlanması beklenen EKPSS tercih kılavuzunun ardından, binlerce aday kamuda boş olan pozisyonlarına tercihte bulunacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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