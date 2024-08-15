EKPSS tercih kılavuzu: 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yakın zamanda yayımlanması beklenen EKPSS tercih kılavuzunun ardından, binlerce aday kamuda boş olan engelli pozisyonlarına tercihte bulunacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.



Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.



EKPSS TABAN PUANLARI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.



Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI



ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI



LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI