EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kura ile yapılacak yerleştirme işlemleri öncesinde adaylar tarafından merak ediliyor. Kamuda boş olan engelli kontenjanları için ÖSYM kılavuzuna göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini yayımlanacak olan tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?

2024 tercihleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanacak olan 2024 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte, kamuda bulunan kontenjanları için tercihler alınmaya başlayacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı? - 1

TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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