EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?

2024 EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte, kamuda bulunan engelli kontenjanları için tercihler alınmaya başlayacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.



Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

