EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024-2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için bekleyiş sürüyor. Kamuda boş bulunan engelli kontenjanlarına yerleşmek isteyen adaylar, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2024-2025 EKPSS tercih klavuzuna çevirdi. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024-2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024-2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024-2025 tercihleri için geri sayım sürmeye devam ediyor. EKPSS sınav sonuçlarına göre alınan puan ve kura ile yapılacak olan tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

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