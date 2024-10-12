EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Engelli kamu personeli alımında son durum

2024 EKPSS tercih tarihleri için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

