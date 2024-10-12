EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Engelli kamu personeli alımında son durum
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) tercih süreci için geri sayım sürüyor. EKPSS sınav sonuçlarından alınan puanlara göre, kura ile yapılacak olan tercih işlemlerinin ayrıntıları kılavuzla duyurulacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?
2024 EKPSS tercih tarihleri için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi.
Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
EKPSS TERCİHİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı. Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. EKPSS tercih sürecinin kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM EKPSS tercih takvimi kılavuzla netleşecek.
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