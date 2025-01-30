EKPSS tercih sonuçları 2025: EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS sınavından aldıkları puanlara bağlı olarak tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan EKPSS tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.



EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.