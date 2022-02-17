EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak

Engellilerin kamu kurumlarına atama töreni bugün yapılacak. Bugün açıklanacak EKPSS tercih sonuçları ile 2 bin 927 engelli vatandaşın kamuya yerleşimi sağlanacak.

Haberler 17.02.2022 - 12:04

EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak

EKPSS yerleştirme tercihleri 14 Ocak'ta sona erdi. 

Tercihlerin sona ermesinin ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da engelli memur ataması yapılacağını duyurarak, ”Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat’ta yapacağız. Her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız" açıklamasında bulundu. 

sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. 

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