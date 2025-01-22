EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama)

2025 EKPSS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan EKPSS tercih işlemleri 27 Ocak'ta sona erecek. Kamuda engelliler için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapan adaylar ise EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.



16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

