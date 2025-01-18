EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 ÖSYM EKPSS tercih takvimi)

2025 EKPSS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli olacak. Geçtiğimiz yıl şubat ayında açıklanan EKPSS tercih sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.



EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.