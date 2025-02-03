EKPSS tercih sonuçları tarihi 2025: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 1830 engelli personel alımında
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-EKPSS) tercih sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 27 Ocak'ta sona eren EKPSS tercihlerinin ardından tüm gözler kamu alımı yapılacak 1830 engelli personel alımına çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak 2025 EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, görev alacak engelli kamu personelleri netleşecek. Peki, 2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 EKPSS yerleştirme ve kura sonuçlarıyla ilgili meraklı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Kamuda engelliler için ayrılan 1830 kişilik kontenjan için tercih işlemleri tamamlandı. EKPSS tercih sonuçları için artık tüm gözler ÖSYM'den gelecek EKPSS tercih sonuçları duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
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