EKPSS tercih sonuçları tarihi 2025: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 1830 engelli personel alımında

2025 EKPSS yerleştirme ve kura sonuçlarıyla ilgili meraklı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Kamuda engelliler için ayrılan 1830 kişilik kontenjan için tercih işlemleri tamamlandı. EKPSS tercih sonuçları için artık tüm gözler ÖSYM'den gelecek EKPSS tercih sonuçları duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?



EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.



EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

