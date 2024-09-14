EKPSS tercih takvimi 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli memur alımı için 2024 EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzu sonrasında, kamuda engelli memur kontenjanına yerleşebilmek için binlerce aday tercih yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

