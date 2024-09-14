EKPSS tercih takvimi 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli memur alımı için 2024 EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzu sonrasında, kamuda engelli memur kontenjanına yerleşebilmek için binlerce aday tercih yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
2024 EKPSS tercih sürecinin Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
EKPSS TABAN PUANLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.
LİSE EKPSS TABAN PUANLARI
ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI
LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI