EKPSS tercihleri 2024: Kamuya engelli personel alımı (EKPSS) tercihleri ne zaman?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri, kamuda engelli personel alımı için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapmak için bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. EKPSS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman?
2024 EKPSS tercihlerinin başlayacağı tarih için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EKPSS sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan binlerce kişi, kamuda engelli personel alımı için ayrılan boş kontenjanlara yerleşmeyi bekliyor. İşte ayrıntılar.
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
2024 EKPSS tercih sürecinin aralık ayında başlaması bekleniyor.
EKPSS TABAN PUANLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.
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