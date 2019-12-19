EKPSS tercihleri başladı (EKPSS 2019 tercih kılavuzu)

ÖSYM tarafından 2 yılda 1 kere gerçekleştirilen EKPSS'de (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih kılavuzu yayınlandı.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Yayımlanan EKPSS 2019 tercih kılavuzu ile şartlar ve detaylar belli oldu. Peki, EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzuna göre başvuru şartları neler? Engelli memur alımı hangi kadrolara alım yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Tercihler, 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.



2019 EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN



ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?



EKPSS 2019 kadro dağılımı;



İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

