EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 EKPSS tercih takvimi

2024 EKPSS tercih tarihleri için araştırmalar giderek hızlanıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar sonuçlarını öğrendiler. Şimdi gözler tercih tarihlerine çevrildi. EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 EKPSS tercih takvimi

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı () tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak adaylar arasında merak uyandırdı. EKPSS'ye giren adaylar heyecanla tercih sürecini takip ediyorlar. İşte, 2024 EKPSS tercih takviminde son gelişmeler...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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