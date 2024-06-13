EKPSS tercihleri ne zaman? 2024 EKPSS tercih takvimi

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak adaylar arasında merak uyandırdı. EKPSS'ye giren adaylar heyecanla tercih sürecini takip ediyorlar. İşte, 2024 EKPSS tercih takviminde son gelişmeler...



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.



EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR



2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.



Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.



Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.



ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR



ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR



LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

