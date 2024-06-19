2024 EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak olan EKPSS tercihleri, adayların sınav sonucundan aldıkları puan ve boş kontenjanlara göre yapılacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

