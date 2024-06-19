2024 EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak olan EKPSS tercihleri, adayların sınav sonucundan aldıkları puan ve boş kontenjanlara göre yapılacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR
2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.
Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.
ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR
ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR
LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR
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