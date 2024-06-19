EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak olan duyuruya çevrildi. EKPSS sınavından aldıkları puanlara göre, kamuda boş bulunan engelli kontenjanları için tercih yapacak olan adaylar, 2024 EKPSS tercihlerinin başlamasını bekliyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu?

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu?

2024 tercihleri için geri sayım başladı. 'nin ekranı üzerinden erişime açılacak olan EKPSS tercihleri, adayların sınav sonucundan aldıkları puan ve boş kontenjanlara göre yapılacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu? - 1

TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS DHBT başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

KPSS DHBT başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

DGS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? (2024 ÖSYM DGS tarihi)

DGS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? (2024 ÖSYM DGS tarihi)

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 MEB LGS sınavı sonuç tarihi)

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 MEB LGS sınavı sonuç tarihi)

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS sınav giriş yerleri

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS sınav giriş yerleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...