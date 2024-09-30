EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de (2024 EKPSS tercih kılavuzu)

Kamuda engelli personel alımı için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamasına çevirdi. Yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna göre binlerce aday ÖSYM üzerinden tercih yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

