EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'de (2024 EKPSS tercih kılavuzu)
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri, kamu boş bulunan engelli kontenjanlarına başvurmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. EKPSS sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan adaylar, kamuda boş bulunan engelli kontenjanlarına puan ve kura ile atanacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Kamuda engelli personel alımı için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamasına çevirdi. Yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna göre binlerce aday ÖSYM üzerinden tercih yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
2024 EKPSS tercih sürecinin Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
EKPSS TABAN PUANLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.
LİSE EKPSS TABAN PUANLARI
ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI
LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI
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