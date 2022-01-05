EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? (EKPSS 6512 ve 1101 nitelik kodu nedir?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.



Adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel yapılacak.



6512 VE 1101 NİTELİK KODU NEDİR?



6512 nitelik kodu D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak anlamına geliyor. 1101 nitelik kodunun açılımı cinsiyeti erkek olmak, KPSS'de 1103 nitelik kodu ise "cinsiyeti kadın olmak" şartını ifade eder. Nitelik kodları 2001 kodundan 4983 koduna kadar uzanır.

EKPSS TERCİHLERİNDE BAZI İSTENİLEN NİTELİK KODLARI

6205 MEB onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak.



6225 MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.



6251 MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.



6297 MEB onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.



6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6502 A1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6504 A Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6506 B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6507 BE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6508 C1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6509 C1E Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6510 C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak