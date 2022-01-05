EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? (ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzu yayımlandı. Peki EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 12:11 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 12:37

EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? (ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan EKPSS'nin sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Kamu Personeli Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel yapılacak.

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