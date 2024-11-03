EKPSS tercihleri ne zaman? Kamuya engelli personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Kamuya engelli personel alımı için tercih işlemlemlerinin başlayacağı tarih merak ediliyor. 2024 EKPSS tercihleri için ÖSYM duyurusunu bekleyen adaylar, yayımlanan kılavuza göre tercihlerini yapacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Ekim ya da Kasım ayında başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



EKPSS TABAN PUANLARI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.



Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.