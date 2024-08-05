EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercih süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EKPSS tercih kılavuzu, engelli memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarına yapılacak olan Engelli Kamu Personeli atamasında kullanılacak olan EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 engelli memur alımı kılavuzu yayınlandı mı?

2024 tercih kılavuzu, puanı ile tercih yapmak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 'nin gerçekleştirdiği sınava giriş yapan pek çok engelli vatandaş, EKPSS tercih kılavuzu için bekleyişe geçti.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI﻿​

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