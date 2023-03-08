EKYS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? (2023 MEB EKYS sınav tarihi)

EKYS sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, EKYS ne zaman yapılacak, ertelendi mi?



EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, MEB-2023 sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; 5 Mart'ta yapılması planlanan MEB-EKYS sınavı 21 Mayıs 2023 tarihine ertelendi.

EKYS NEDİR? EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur.