EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimine göre 2024 EKYS sonuç tarihi)

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen 2024-MEB-EKYS'nin sonucu mart ayında idrak edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle EKYS sonuç tarihi paylaşıldı. Takvime göre, sınav sonuçları 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.