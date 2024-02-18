EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimine göre 2024 EKYS sonuç tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) 18 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2024 EKYS sonuç tarihi...

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimine göre 2024 EKYS sonuç tarihi)

'den yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen 2024-MEB-EKYS'nin sonucu mart ayında idrak edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM takvimine göre 2024 EKYS sonuç tarihi) - 1

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle EKYS sonuç tarihi paylaşıldı. Takvime göre,  8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak. sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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